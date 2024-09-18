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İbn-i Sina'dan asırlık tavsiye! Saçtaki kepeği yok ediyor...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 15:25
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İbn-i Sina’dan asırlık tavsiye! Saçtaki kepeği yok ediyor...

İbn-i Sina'nın sağlık reçeteleri günümüze de ışık tutuyor. Özellikle saç sağlığı konusunda sunduğu doğal tedavi yöntemleri, yalnızca kepek sorununu ortadan kaldırmakla kalmıyor; aynı zamanda saç dökülmesini de önlüyor.

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