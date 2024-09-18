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Domates ve salatalığı böyle yiyenler yandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 16:10 Güncelleme: 18.09.2024 16:13
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Domates ve salatalığı böyle yiyenler yandı!

Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezleri arasında yer alan domates ve salatalık, sağlıklı besinler olarak bilinse de, bazı gözle görülmeyen tehlikeler içerebilir. Özellikle kimyasal kalıntılar, kanser riskini artırabilir. İşte sebze tüketirken dikkat edilmesi gerekenler...

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