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Limonu sıkmak artık çok kolay! Yıllarca boşuna uğraşmışız...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 17:05 Güncelleme: 17.09.2024 17:07
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Limonu sıkmak artık çok kolay! Yıllarca boşuna uğraşmışız...

Yemek pişirirken veya limonata hazırlarken limonun suyunu çıkarmak çoğu zaman zor olabilir. Ancak, limonu kesmeden de kolayca suyunu çıkarmanın basit bir yöntemi var. İşte detaylar...

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