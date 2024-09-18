18 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

C vitamini deposu! Portakalı geride bırakan mucizevi meyve

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 16:32
ABONE OL
C vitamini deposu! Portakalı geride bırakan mucizevi meyve

Son dönemde beslenme dünyasında dikkat çeken Açerola kirazı, diğer adıyla barbados kirazı, yüksek besin değeriyle öne çıkıyor. Tropikal iklimlerde yetişen bu meyve, özellikle C vitamini açısından oldukça zengin olmasıyla biliniyor. İşte Açerola kirazının faydaları...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör