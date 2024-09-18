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1 kaşık yemek bile yetiyor! Migreni tetikleyen besinler...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 16:54
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1 kaşık yemek bile yetiyor! Migreni tetikleyen besinler...

Migren ataklarında baş ağrısının yanı sıra bulantı, kusma ve ışık ile ses hassasiyeti gibi belirtiler de görülebilir. Bu sorunu önlemek için tükettiğiniz besinlere dikkat etmeniz önemlidir. İşte migren atağını tetikleyen gıdalar...

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