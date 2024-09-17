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Canan Karatay önerdi! Öksürüğü bıçak gibi kesiyor! 2-3 damla...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 16:05 Güncelleme: 17.09.2024 16:07
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Canan Karatay önerdi! Öksürüğü bıçak gibi kesiyor! 2-3 damla...

Mevsim geçişlerinin etkisiyle birçok kişi, soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi yaygın hastalıklarla karşı karşıya kalıyor. Bu tür sağlık sorunlarının yanı sıra, özellikle halk arasında 'gıcık' olarak bilinen geçmek bilmeyen kuru öksürük de birçok kişiyi gece gündüz rahatsız edebiliyor. Prof. Dr. Canan Karatay, bu rahatsız edici öksürüğü önlemenin ve hafifletmenin yollarını paylaştı.

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