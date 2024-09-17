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Dil renginize dikkat! O hastalıkların habercisi olabilir...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 13:34
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Dil renginize dikkat! O hastalıkların habercisi olabilir...

Vücudumuzun birçok bölgesi sağlığımız hakkında önemli ipuçları veriyor. Uzmanlar, dilimizin rengi, şekli, yüzeyi ve dokusunda meydana gelen değişikliklerin bazı sorunları işaret edebileceğini belirtiyor.

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