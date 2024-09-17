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Olmaz demeyin! Kırmızı mercimek 1 günde peynir oluyor...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 13:24
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Olmaz demeyin! Kırmızı mercimek 1 günde peynir oluyor...

Bitkisel bazlı bir peynir alternatifi olarak hızla popülerleşen mercimek peyniri, hem sağlıklı hem de yapımı son derece kolay bir seçenektir. Bu tarif, herkesin mutfakta rahatlıkla uygulayabileceği basit malzemelerle hazırlanabilir.

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