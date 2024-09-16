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Saç iksiri: 1 damlası dökülen saçları yeniden çıkarıyor...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 15:06
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Saç iksiri: 1 damlası dökülen saçları yeniden çıkarıyor...

Tatilden döndüğünüzde saçlarınızın yıpranmış, dökülmüş ve incelmiş olduğunu mu fark ettiniz? Saçlarınıza yeniden hayat vermek, nemlendirmek ve beslemek için etkili bir çözüm arıyorsanız, kenevir yağı tam size göre. Saç uzmanlarının önerdiği bu doğal yağ, ölü saçları canlandırma konusunda büyük fayda sağlıyor.

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