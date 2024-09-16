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1 dakikalık tarif: Geçmeyen diş ağrısını hemen kesiyor...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 15:29 Güncelleme: 16.09.2024 15:31
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1 dakikalık tarif: Geçmeyen diş ağrısını hemen kesiyor...

Diş ağrısı, hem dişlerden hem de diş etlerinden kaynaklanabilir ve aniden başlayabilir. Ağrıyı hafifletmek için mutfağınızda bulunan doğal malzemeleri kullanabilirsiniz. İşte ağrı kesici etkisi gösteren tarif...

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