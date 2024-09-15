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Az su içmek ders başarısını azaltıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 17:06
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Az su içmek ders başarısını azaltıyor

Günlük su ihtiyacının karşılanmaması, çocuklarda çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, çocukların su tüketiminin yetişkinlerden iki kat daha fazla olması gerektiğini vurguluyor.

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