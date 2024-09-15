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Domates kabuklarına 1 tutam ekleyin! Doğal salça oluyor...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 13:22
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Domates kabuklarına 1 tutam ekleyin! Doğal salça oluyor...

Evde domates kabuklarından salça yapmak isteyenler için oldukça basit bir yöntem var. Tek bir malzeme ekleyerek bu işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. İşte domates kabuklarından doğal salça tarifi...

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