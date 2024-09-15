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1 tanesi iştahı bıçak gibi kesiyor! Şifalı şeker...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 16:46
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1 tanesi iştahı bıçak gibi kesiyor! Şifalı şeker...

Kilo verme sürecinde en büyük sorunlardan biri de iştahın açık olmasıdır. Mideyi tok hissettirme etkileri ile bilinen Arap zamkı, bu özelliği sayesinde kilo kontrolü sağlamak isteyenler için iyi bir tercih olabilir. Peki "Arap zamkı nedir nasıl kullanılır?" İşte merak edilenler...

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