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Düğümlenen bağırsakları çözüyor! Yoğurda 1 kaşık ekleyin...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 12:25
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Düğümlenen bağırsakları çözüyor! Yoğurda 1 kaşık ekleyin...

Kabızlık, sindirim sisteminin düzenli şekilde çalışmaması sonucu ortaya çıkan bir sorundur. Yaşam kalitesini etkileyebilir ve çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Tam bu noktada ise sindirim sağlığını desteklemek için doğal çözümler arayanlar için Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerisi dikkat çekiyor. Ünlü doktor, keten tohumunu beslenmemize dahi etmemizi söylüyor. Peki "keten tohumu nasıl kullanır, neye iyi gelir?" İşte bağırsakları çalıştıran tarif...

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