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İstanbul'da maymun çiçeği alarmı: Testi negatif çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 11:16 Güncelleme: 11.09.2024 11:51
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İstanbul’da maymun çiçeği alarmı: Testi negatif çıktı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde maymun çiçeği şüphesiyle gözlem altına alınan yabancı uyruklu şahsın testi negatif çıktı. Sağlık ekipleri şahsın vücudundaki döküntülerden numune almıştı.

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