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Birlikte içilmemesi gereken vitaminler! Demir emilimini engelliyor...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 13:39
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Birlikte içilmemesi gereken vitaminler! Demir emilimini engelliyor...

Doktorların önerdiği vitamin takviyeleri vücudumuzun sağlığını desteklemek ve eksiklikleri gidermek için önemlidir. Ancak, bunları kullanırken bazı kurallara dikkat edilmesi gerekir. Yanlış kombinasyonlar, vücudunuzun bu takviyelerden alacağı faydaları azaltabilir.

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