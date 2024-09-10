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Kansere karşı koruyor! Her yemeğe 1 kaşık ekleyin...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 17:03
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Kansere karşı koruyor! Her yemeğe 1 kaşık ekleyin...

Ev yapımı salça, sadece yemeklere kattığı eşsiz lezzetle değil, aynı zamanda sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Son dönemde yapılan araştırmalar, domates ve biber salçasının vücut sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koyuyor.

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