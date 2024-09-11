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Bu belirtilere dikkat! Böbrek hastası olabilirsiniz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 17:03
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Bu belirtilere dikkat! Böbrek hastası olabilirsiniz

Türkiye’de her 20 yetişkinden 1’inin kronik böbrek hastası olduğu biliniyor. Özellikle kadınlarda erkeklere oranla daha sık rastlanan bu hastalık, yaş ilerledikçe riski belirgin şekilde artırıyor. Kronik böbrek yetmezliği, tedavi edilmediğinde böbrek kaybına kadar ilerleyebilir ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir.

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