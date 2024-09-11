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Florür besinlerde de bulunuyor! İşte o liste...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 17:16 Güncelleme: 11.09.2024 17:17
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Florür besinlerde de bulunuyor! İşte o liste...

Florür, doğal olarak bulunan ve diş sağlığında kritik bir rol oynayan bir mineraldir. Diş çürüklerinin önlenmesinde etkili olan florür, genellikle içme suyuna, diş macunlarına ve ağız gargaralarına eklenir. Ancak, florür bazı besinlerde de bulunuyor. İşte detaylar...

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