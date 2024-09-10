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Bağırsaklardaki beyaz kan hücrelerine dikkat

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 15:58
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Bağırsaklardaki beyaz kan hücrelerine dikkat

Beyaz kan hücreleri, bağışıklık sisteminin bir parçası olarak vücudu enfeksiyonlardan ve hastalıklardan korumakla görevlidir. Fransa'da yapılan yeni bir araştırmaya göre, bağırsakta bulunan beyaz kan hücreleri kanser gelişimine yol açabilir. İşte haberin detayları...

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