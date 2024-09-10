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Gece uyumayanların tip 2 diyabete yakalanma riski daha yüksek

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 15:48
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Gece uyumayanların tip 2 diyabete yakalanma riski daha yüksek

Son araştırmalar, geç saatlerde uyumanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Araştırmacılar, bu kişilerin, daha erken uyuyanlara kıyasla daha yüksek bir vücut kitle indeksine sahip olduğunu ve tip 2 diyabet riskinin %46 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

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