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Okullar açıldı! Bitler çocuklarınızın kabusu olmasın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 16:50
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Okullar açıldı! Bitler çocuklarınızın kabusu olmasın

Eğitim-öğretim dönemi başlarken, çocuklar arasında bitlerin yayılma riski artabiliyor. Bu sorunun önüne geçmek ve hijyenik bir ortam sağlamak için bazı temel kurallara dikkat etmek büyük önem taşıyor. İşte bitlerden korunmanın yolları...

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