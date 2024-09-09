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Kazanlarda kaynıyor! Kansızlığın doğal ilacı: 1 kaşığı şifa deposu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 09.09.2024 16:20
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Kazanlarda kaynıyor! Kansızlığın doğal ilacı: 1 kaşığı şifa deposu...

Pekmez, üzüm, keçiboynuzu veya diğer meyvelerden yapılan koyu kıvamlı ve tatlı bir sıvıdır. Geleneksel olarak, meyvelerin suyunun kaynatılarak yoğunlaştırılmasıyla elde edilir. Özellikle kış aylarında tüketilmesi önerilen pekmez, birçok sağlık faydasıyla bilinir.

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