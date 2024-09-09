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Melisa Döngel zayıflama sırrını açıkladı! 1 kaşık alıç sirkesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 13:58
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Melisa Döngel zayıflama sırrını açıkladı! 1 kaşık alıç sirkesi...

Magazin gündeminde sıkça yer alan güzel oyuncu Melisa Döngel'in fit görüntüsünün sebebi belli oldu. Düzenli spor ve dengeli beslenmeye büyük özen gösteren Döngel, zayıflık sırrını açıkladı. Güzel oyuncu, formunu her gün sirke içerek koruyor...

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