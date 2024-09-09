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Bilim insanları araştırdı! 1 bardak kahvenin etkisi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 15:52 Güncelleme: 09.09.2024 15:55
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Bilim insanları araştırdı! 1 bardak kahvenin etkisi...

Sabahları güne lezzetli bir kahveyle başlamak birçok kişi için keyifli bir alışkanlık. Kahve, dünya çapında en sık ve severek tüketilen içecekler arasında yer alıyor. Ancak, birçok insan bir bardak kahve içtikten sonra benzer bir durum yaşıyor.

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