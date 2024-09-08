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Uyku bozukluğu ile başa çıkmanın yolları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 16:11
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Uyku bozukluğu ile başa çıkmanın yolları

Yeterli uyumak, genel sağlık ve yaşam kalitesini korumak için hayati öneme sahiptir. Uykusuzluk, hem fiziksel hem de zihinsel sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. İşte uykusuzluğu yenmek için yapılması gerekenler...

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