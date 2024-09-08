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O hastalığı iyileştiriyor! Kuru fasulyenin hiç bilinmeyen faydası...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 12:07
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O hastalığı iyileştiriyor! Kuru fasulyenin hiç bilinmeyen faydası...

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan kuru fasulye, neredeyse herkesin severek tükettiği bir besindir. Ağız sulandıran tadı ve besleyici özellikleri ile bilinen kuru fasulyenin bir faydası daha ortaya çıktı. Yüksek lif içeren bu besin, bakın hangi hastalığa iyi geliyor...

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