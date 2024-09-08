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Karaciğeri yeniden doğmuş gibi yapıyor! İşte 3 malzemeli karışım...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 12:22
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Karaciğeri yeniden doğmuş gibi yapıyor! İşte 3 malzemeli karışım...

Karaciğer yağlanması, karaciğerde anormal miktarda yağ birikmesi sonucu oluşur. Genellikle aşırı kilo, sağlıksız beslenme, alkol tüketimi veya genetik faktörlerle ilişkilidir. Bu durum, karaciğerin fonksiyonlarını etkileyebilir ve zamanla karaciğer iltihaplanmasına yol açabilir. İşte sağlıklı bir karaciğere sahip olmak için basit ve etkili tarif...

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