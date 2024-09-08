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Aç karnına tüketilmemesi gereken besinler!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 10:31
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Aç karnına tüketilmemesi gereken besinler!

Beslenme konusunda pek çok bilgi ve öneri ile karşılaşıyoruz. Bu bilgilerden en önemlilerinden biri ise sabah aç karnına ne tür yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğidir. Sabah uyanıldığında doğru beslenme alışkanlıkları edinmek, günün geri kalanında enerji ve sağlık açısından büyük önem taşır.

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