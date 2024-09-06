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Sivilce sorununu bitirecek en etkili yöntem: Kahve telvesine bir kaşık ekleyin

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 18:20
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Sivilce sorununu bitirecek en etkili yöntem: Kahve telvesine bir kaşık ekleyin

Kahve tutkunlarının kullanmadığı telve, cilt bakımında yeni bir trend haline geliyor. Kahve telvesinin doğal peeling etkisi, ölü hücreleri temizlemeye ve cilt yüzeyini pürüzsüzleştirmeye yardımcı olabilir. Ancak, sivilce tedavisinde dikkatli olunması gerekiyor. Dermatologlar, kahve telvesinin gözenekleri temizleme ve kan dolaşımını artırma özelliklerini vurgularken, bu yöntemi kullanmadan önce cilt tipinizi dikkate almanız gerektiğini belirtiyor. İşte sivilcelerinizi kökünden kurutacak kahve telvesi yöntemi...

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