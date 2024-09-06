Dünyanın en kötü kokan peyniri! Kimse yanına yaklaşamıyor...
Başta kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olmak üzere tatlılardan çeşitli yemeklere kadar pek çok tarifte kullanılan peynir, hem ülkemizde hem de dünya genelinde büyük bir beğeniyle tüketiliyor. Ancak, bazı peynir türleri, kendilerine özgü keskin ve rahatsız edici kokularıyla dikkat çekiyor. İşte kokusu nedeniyle yanından bile geçemeyeceğiniz peynir türü...
Kötü koku yapan peynirler, genellikle üretim sürecindeki fermantasyon ve olgunlaşma aşamalarının etkisiyle bu karakteristik özellikleri kazanır. Özellikle mavi ve yaş peynir türleri, güçlü kokularıyla bilinir.
Dünyada birçok kötü kokulu peynir bulunuyor, ancak Cranfield Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibine göre Fransa'daki Vieux Boulogne peyniri bunların arasında en kötü kokulu olanı.
Farklı birçok peynir keskin aromaları kadar tatlarıyla da ünlüdür, ancak dünyanın en kötü kokulu peynirinin gayriresmi unvanı Vieux Boulogne adlı bir Fransız lezzetine aittir.
Yirmi yıl önce, Londra'nın kuzeyindeki Cranfield Üniversitesi'ndeki bilim insanları, dünyanın en kötü kokulu 15 peynirini test ederek hangisinin en kötü kokuya sahip olduğunu belirlediler.
Peynirlerin kokusunu sıralamak için insan koklayıcıların yanı sıra bilgisayar bağlantılı bir 'elektronik burun' kullandılar ve Vieux Boulogne'un açık ara en kötü kokulu peynir olduğunu belirlediler.
Vieux Boulogne, inek sütünden yapılan pastörize edilmemiş, preslenmemiş bir peyniridir.
1982'de Antoine Bernard ve Philippe Olivier tarafından geliştirilen kare şeklindeki peynir, Cranfield Üniversitesi akademisyenleri tarafından "vücut kokusu ve inek dışkısı karışımı" olarak tanımlanan keskin aromasıyla hızla ünlendi. O kadar kötü kokar ki Fransa'da toplu taşıma araçlarında yenmesi yasaktır.
Şaşırtıcı bir şekilde, Vieux Boulogne peynirinin kokusuyla hiç uyuşmayan yumuşak, yumuşak bir tadı vardır. Bunun nedeni, insanların burunlarını kıvırmasına neden olan şeyin peynirin kendisi değil, etrafındaki turuncu kabuk olmasıdır.
Cranfield Üniversitesi'ndeki bilim insanları 2004'teki peynir koku testinden sonra 2007'de daha gelişmiş bir elektronik burun kullanarak ikinci bir test gerçekleştirdiler. Vieux Boulogne unvanını korudu ve o zamandan beri de bundan vazgeçmedi.
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