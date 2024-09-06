Dünyanın en kötü kokan peyniri! Kimse yanına yaklaşamıyor...

Kötü koku yapan peynirler, genellikle üretim sürecindeki fermantasyon ve olgunlaşma aşamalarının etkisiyle bu karakteristik özellikleri kazanır. Özellikle mavi ve yaş peynir türleri, güçlü kokularıyla bilinir.

Dünyada birçok kötü kokulu peynir bulunuyor, ancak Cranfield Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibine göre Fransa'daki Vieux Boulogne peyniri bunların arasında en kötü kokulu olanı.

Farklı birçok peynir keskin aromaları kadar tatlarıyla da ünlüdür, ancak dünyanın en kötü kokulu peynirinin gayriresmi unvanı Vieux Boulogne adlı bir Fransız lezzetine aittir.

Yirmi yıl önce, Londra'nın kuzeyindeki Cranfield Üniversitesi'ndeki bilim insanları, dünyanın en kötü kokulu 15 peynirini test ederek hangisinin en kötü kokuya sahip olduğunu belirlediler.

Peynir çeşitleri