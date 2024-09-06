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Suyunu kaynatıp içen şifa buluyor! Kansere karşı etkili...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 14:45
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Suyunu kaynatıp içen şifa buluyor! Kansere karşı etkili...

Bilimsel araştırmalar, bazı besinlerin kanser riskini azaltmada önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Özellikle antioksidan açısından zengin meyve ve sebzeler, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önleyerek kansere karşı koruyucu bir etki sağlıyor. İşte kanseri önleyen mucizevi meyve...

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