Sırtta çıkan sivileler neyin habercisidir? Meğerse sebebi...

Sivilce tedavisi

TEDAVİ SÜRECİ

Sivilce tedavi süresi, sivilcelerin görülme sıklığı ve şiddetine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak, genellikle en hafif sivilce vakalarının dahi en az 6 ay süreyle tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu süreç, sivilcelerin tamamen iyileşmesi ve ciltteki izlerin azalması için önemlidir.

Sivilce tedavisine yanıt genellikle 1 ila 2 ay içinde alınabilir. Tedaviye erken yanıt almak mümkün olsa da, iyileşme sürecinin tamamlanması için sabırlı olmak önemlidir. Tedavi sürecinde belirtiler ilk başta kötüleşebilir veya sabır gerektirebilir.