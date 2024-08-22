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Sırtta çıkan sivileler neyin habercisidir? Meğerse sebebi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 16:59
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Sırtta çıkan sivileler neyin habercisidir? Meğerse sebebi...

Sırtınızda çıkan sivilceler, yalnızca estetik bir sorun olmanın ötesinde, sağlığınız için de önemli bir sinyal olabilir. Sırt sivilcelerinin ortaya çıkmasının birkaç farklı sebebi olabilir ve bu durumu ciddiye alarak uygun tedavi yöntemlerini uygulamak büyük önem taşır.

Erişkin aknesi, genellikle 25 yaş ve sonrası yaş grubunda görülen ve sivilce oluşumuyla karakterize edilen bir cilt rahatsızlığıdır. Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde sıkça karşılaşılan sivilceler, genellikle ergenlik dönemiyle birlikte azalır, ancak bazı bireylerde bu sorun yetişkinlikte de devam edebilir.

Erişkin aknesiErişkin aknesi

ERİŞKİN AKNESİ NEDİR?

Yağlı cilt yapısı, gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir. Tıkanan gözenekler, bakteriyel enfeksiyonların gelişmesine zemin hazırlar ve bu da sivilce oluşumunu tetikler.

Yağlı kremler ve uygun temizleyicilerin kullanılmaması, gözeneklerin tıkanmasına ve sivilce oluşumuna neden olabilir. Makyaj kalıntıları ve ter de akne şikayetlerini artırabilir.

Özellikle hormonal dengesizlikler, erişkin aknesinin bir diğer yaygın nedenidir. Hormon değişiklikleri, yağ bezlerinin aşırı çalışmasına ve sivilce oluşumuna yol açabilir.

Aile geçmişinde akne sorunu yaşayan bireylerde, genetik yatkınlık sivilce problemlerinin görülme olasılığını artırabilir.

Sivilce tedavisiSivilce tedavisi

TEDAVİ SÜRECİ

Sivilce tedavi süresi, sivilcelerin görülme sıklığı ve şiddetine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak, genellikle en hafif sivilce vakalarının dahi en az 6 ay süreyle tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu süreç, sivilcelerin tamamen iyileşmesi ve ciltteki izlerin azalması için önemlidir.

Sivilce tedavisine yanıt genellikle 1 ila 2 ay içinde alınabilir. Tedaviye erken yanıt almak mümkün olsa da, iyileşme sürecinin tamamlanması için sabırlı olmak önemlidir. Tedavi sürecinde belirtiler ilk başta kötüleşebilir veya sabır gerektirebilir.

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