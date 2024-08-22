B12 ve Demir depolarını tıka basa dolduruyor! Günde 1 kaşık...

B12 ve D vitamini içeren besinler

D Vitamini:

Yağlı Balık: Somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar, D vitamini açısından mükemmel bir kaynaktır.

Güneş Işığı: Cildimiz, güneş ışığına maruz kaldığında D vitamini üretir. Dışarıda vakit geçirme bu vitamini doğal yollarla almanın önemli bir yoludur.

Süt ve Süt Ürünleri: Çoğu süt ve süt ürünü, D vitamini ile zenginleştirilmiştir.

Yumurta Sarısı: D vitamini içeren bir başka kaynaktır.

D Vitamini ile Zenginleştirilmiş Gıdalar: Portakal suyu, bazı ekmekler ve kahvaltı gevrekleri D vitamini ile zenginleştirilmiş olabilir.

Bu gıdaları dengeli bir şekilde tüketerek demir, B12 ve D vitamini eksikliklerini önleyebilir ve genel sağlığınızı destekleyebilirsiniz. Herhangi bir besin takviyesi veya diyet değişikliği yapmadan önce sağlık profesyonelleri ile danışmak önemlidir.