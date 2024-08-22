Sarı dişlere elveda! 10 dakikada diş beyazlatma yöntemleri...

Diş beyazlatma yöntemleri

Evde Diş Beyazlatma Yöntemleri

Karbonat ve Limon Suyu

1 çay kaşığı karbonatı birkaç damla limon suyu ile karıştırarak diş macunu kıvamında bir karışım elde edin. Bu karışımı dişlerinize nazikçe uygulayıp 1-2 dakika fırçalayın. Ardından ağızınızı bol su ile durulayın. Haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz.

Hidrojen Peroksit

%3 hidrojen peroksiti suyla seyreltin (yaklaşık 1:1 oranında). Bu karışımı gargara olarak kullanın ve ardından bol su ile durulayın. Haftada birkaç kez kullanabilirsiniz.