Şeftalinin 10 bilinmeyen faydası! Bakın nelere iyi geliyormuş...

Şeftali, C vitamini ve A vitamini açısından zengindir, bu da cildin genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. C vitamini, kollajen üretimini teşvik eder ve ciltteki serbest radikallerle savaşarak yaşlanma belirtilerini azaltır. Ayrıca, şeftalinin yüksek su içeriği cildin nemlenmesini destekler.