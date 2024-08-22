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Kahvaltıların vazgeçilmezi olacak! Krep nasıl yapılır? İşte tarifi...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.08.2024 13:37
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Kahvaltıların vazgeçilmezi olacak! Krep nasıl yapılır? İşte tarifi...

Güne enerjik bir başlangıç yapmanın yolu, lezzetli bir kahvaltıdan geçiyor. Akıtma, kahvaltı sofralarına tat katmak isteyenler için mükemmel bir seçenek. Hem tatlı hem de tuzlu malzemelerle uyum sağlayan bu tarif, kahvaltılarınızı çeşitlendirmek için ideal. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz akıtma (krep) tarifi...

Kahvaltı sofralarınızı zenginleştirmek ve farklı bir lezzet deneyimi yaşamak istiyorsanız, akıtma mükemmel bir seçenek olabilir. Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarif, kahvaltı hazırlıklarınızı hızlandırırken sofralarınıza tat katacak.

Krep tarifiKrep tarifi

İşte kahvaltının vazgeçilmezi akıtmanın yapımı ve malzeme listesi:

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

2 yemek kaşığı sıvı yağ (hamura ve tavayı yağlamak için)

Kahvaltılık krep tarifiKahvaltılık krep tarifi

Yapılışı:

Hamuru Hazırlama: Derin bir kaba yumurtaları kırın ve çırpın. Sütü ekleyip karıştırın. Ardından unu, tuzu ve kabartma tozunu ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Tava Hazırlığı: Orta büyüklükte bir tavayı ısıtın. Tavayı hafifçe sıvı yağ ile yağlayın.

Pişirme: Hazırladığınız hamurdan bir kepçe alarak tavaya dökün ve hamuru tavaya yayın. Hamurun kenarları göz göz olmaya başladığında, spatula yardımıyla ters çevirin ve diğer yüzünü de pişirin.

Servis: Pişen akıtmayı (krep) sıcak olarak servis edin. Üzerine bal, reçel, peynir, zeytin veya herhangi bir tatlı ya da tuzlu malzeme ekleyebilirsiniz.

İpucu: Akıtmayı pişirirken tavayı her seferinde yağlamayı unutmayın, böylece krepin yapışmasını önlersiniz. Ayrıca, hamurun kıvamı çok koyu veya çok akışkan olmamalı; ideal kıvam, kaşıkla döküldüğünde akması ama çok sıvı olmamasıdır.

Akıtma, kahvaltı sofralarınızda hem pratik hem de lezzetli bir alternatif sunar. Tarifi bir kez denedikten sonra, bu nefis krepi tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz!

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