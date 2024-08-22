Kahvaltıların vazgeçilmezi olacak! Krep nasıl yapılır? İşte tarifi...
Güne enerjik bir başlangıç yapmanın yolu, lezzetli bir kahvaltıdan geçiyor. Akıtma, kahvaltı sofralarına tat katmak isteyenler için mükemmel bir seçenek. Hem tatlı hem de tuzlu malzemelerle uyum sağlayan bu tarif, kahvaltılarınızı çeşitlendirmek için ideal. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz akıtma (krep) tarifi...
Kahvaltı sofralarınızı zenginleştirmek ve farklı bir lezzet deneyimi yaşamak istiyorsanız, akıtma mükemmel bir seçenek olabilir. Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarif, kahvaltı hazırlıklarınızı hızlandırırken sofralarınıza tat katacak.
İşte kahvaltının vazgeçilmezi akıtmanın yapımı ve malzeme listesi:
Malzemeler:
2 adet yumurta
1 su bardağı süt
1 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı kabartma tozu
2 yemek kaşığı sıvı yağ (hamura ve tavayı yağlamak için)
Yapılışı:
Hamuru Hazırlama: Derin bir kaba yumurtaları kırın ve çırpın. Sütü ekleyip karıştırın. Ardından unu, tuzu ve kabartma tozunu ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
Tava Hazırlığı: Orta büyüklükte bir tavayı ısıtın. Tavayı hafifçe sıvı yağ ile yağlayın.
Pişirme: Hazırladığınız hamurdan bir kepçe alarak tavaya dökün ve hamuru tavaya yayın. Hamurun kenarları göz göz olmaya başladığında, spatula yardımıyla ters çevirin ve diğer yüzünü de pişirin.
Servis: Pişen akıtmayı (krep) sıcak olarak servis edin. Üzerine bal, reçel, peynir, zeytin veya herhangi bir tatlı ya da tuzlu malzeme ekleyebilirsiniz.
İpucu: Akıtmayı pişirirken tavayı her seferinde yağlamayı unutmayın, böylece krepin yapışmasını önlersiniz. Ayrıca, hamurun kıvamı çok koyu veya çok akışkan olmamalı; ideal kıvam, kaşıkla döküldüğünde akması ama çok sıvı olmamasıdır.
Akıtma, kahvaltı sofralarınızda hem pratik hem de lezzetli bir alternatif sunar. Tarifi bir kez denedikten sonra, bu nefis krepi tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS sınav sonuç sorgulama 2024 | ÖSYM KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı? KPSS GA-GY, Eğitim Bilimleri...
- Asgari Ücrete 25.000 TL ayarı! Yıl sonunda %40+refah payı ile maaşlar artacak! 5 aylık enflasyonla...
- Seçtiğiniz kedi kalp gözünüzün ne kadar açık olduğunu gösteriyor! Sadece %1'i...
- Güve sorununa kesin çözümü duyunca şaşıracaksınız! Meğer çok kolaymış: Tek 1 tanesi...
- 10.000 TL üstü ve 35.000 TL altı maaş alana müjde geldi! Ödemeler yeniden düzenlendi: O tarihte ek 24.000 TL...
- Bedelli askerlik yerleri öğrenme e-Devlet 2024 Ağustos | MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri...
- Manuel Neuer Alman Milli Takımı'na veda etti
- Memura: 43 bin TL, Emekli Memura (4C): 19 bin TL! %10.71'lik zam oranı hesapları değiştirdi! Öğretmen, Polis, Hemşire, Vaiz...
- 1 haftada 10 kilo verdiren Hakan Ural'ın mucize diyeti! Sibel Can'ın ilk eşi olan 47'lik sunucu tek yöntemle yapmış: "Günde 7 bardak..."
- Emekliye %42'lik zam tablosu ortaya çıktı! 4A-4B-4C'liye 2025 hesaplaması yapıldı: 11.250, 12.600, 13.400, 18.000 TL alana...
- Sürekli unutuyorum diyene bir deva oluyor! İbn-i Sina fişek gibi zihnin sırrını verdi: "1 tutam ekleyin..."
- Önce tavşan mı, ördek mi gördün? İlk görenler süper zeka çıkıyor!