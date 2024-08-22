Kahvaltıların vazgeçilmezi olacak! Krep nasıl yapılır? İşte tarifi...

Kahvaltılık krep tarifi

Yapılışı:

Hamuru Hazırlama: Derin bir kaba yumurtaları kırın ve çırpın. Sütü ekleyip karıştırın. Ardından unu, tuzu ve kabartma tozunu ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Tava Hazırlığı: Orta büyüklükte bir tavayı ısıtın. Tavayı hafifçe sıvı yağ ile yağlayın.

Pişirme: Hazırladığınız hamurdan bir kepçe alarak tavaya dökün ve hamuru tavaya yayın. Hamurun kenarları göz göz olmaya başladığında, spatula yardımıyla ters çevirin ve diğer yüzünü de pişirin.

Servis: Pişen akıtmayı (krep) sıcak olarak servis edin. Üzerine bal, reçel, peynir, zeytin veya herhangi bir tatlı ya da tuzlu malzeme ekleyebilirsiniz.

İpucu: Akıtmayı pişirirken tavayı her seferinde yağlamayı unutmayın, böylece krepin yapışmasını önlersiniz. Ayrıca, hamurun kıvamı çok koyu veya çok akışkan olmamalı; ideal kıvam, kaşıkla döküldüğünde akması ama çok sıvı olmamasıdır.

Akıtma, kahvaltı sofralarınızda hem pratik hem de lezzetli bir alternatif sunar. Tarifi bir kez denedikten sonra, bu nefis krepi tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz!