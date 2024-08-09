Yanmış tava ve tencereleri ilk günkü haline döndürüyor!

Tavada oluşan yanık lekeleri, birçok insanın karşılaştığı yaygın bir sorundur. Genellikle bir anlık unutkanlık sonucu meydana gelen bu lekeler, mutfakta sıkça yaşanan bir durumdur. Yanık lekesini temizlemekse kimi zaman oldukça zahmetli bir iş olabiliyor. Bu sorunla başa çıkmak için basit ve etkili bir yöntem mevcut. Pratik bir şekilde uygulanabilen bu yöntem, tavayı adeta tertemiz hale getiriyor.