Yanmış tava ve tencereleri ilk günkü haline döndürüyor!
Tavada oluşan yanık lekeleri, pek çok insanın moralini bozabiliyor. Bu lekelerin temizlenmesi kimi zaman uğraştırıcı bir süreç olabiliyor. Ancak, önereceğimiz yöntem sayesinde bu sorunu kolayca çözmek mümkün. İşte yanık lekesini temizlemek için en etkili tarif...
Tavada oluşan yanık lekeleri, birçok insanın karşılaştığı yaygın bir sorundur. Genellikle bir anlık unutkanlık sonucu meydana gelen bu lekeler, mutfakta sıkça yaşanan bir durumdur. Yanık lekesini temizlemekse kimi zaman oldukça zahmetli bir iş olabiliyor. Bu sorunla başa çıkmak için basit ve etkili bir yöntem mevcut. Pratik bir şekilde uygulanabilen bu yöntem, tavayı adeta tertemiz hale getiriyor.
Temizleme Yöntemi:
Yanık lekesinin üzerine yeterli miktarda karbonat serpin.
Karbonatın üzerine birkaç damla su ekleyin ve karıştırarak macun kıvamına getirin.
Elde ettiğiniz karışımı yanık lekesinin üzerine sürün ve birkaç dakika bekletin. Bu süre zarfında karbonat lekeleri çözmeye başlayacak.
Bekleme süresi sona erdiğinde, bir sünger veya bezle tavanızı silin. Yanık lekelerinin kolayca çıktığını göreceksiniz.
Son olarak, tavanızı suyla durulayarak karbonat kalıntılarından arındırın.
Bu basit yöntem sayesinde, tavada oluşan yanık lekelerle başa çıkmak çok daha kolay hale geliyor. Tavanız, temizliğiyle yeniden yemek pişirmek için hazır duruma gelecek!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklilere yeni sistem devrede! Kök maaşa ek her ay 1+1'lik kazanç oluştu: 8.000, 10.000, 12.500 TL alana...
- Perseid meteor yağmuru 2024 ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Perseid Meteor yağmuru saat kaçta, kaç dakika sürüyor?
- 2024'te emekli olmak avantajlı mı? SGK'dan 2 farklı kazançla maaş formülü: 2000 öncesi ve sonrası, 2008 sigorta girişine...
- KPSS'siz memur alımı başladı! MİT 2024 personel alımı başvuru ekranı | İşte aranan şartlar...
- 47 48 49 50 yaşa erken emeklilikte piyango vurdu! 1999 2000 2005 sigorta girişi olana...
- KPSS DHBT başvuru ekranı 2024 | KPSS DHBT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ücreti ne kadar?
- AÖF kayıt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024-2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıt takvimi...
- Dünyanın en iyi 100 Savunma Şirketi belli oldu! Türkiye'den büyük başarı: 5 basamak birden...
- Çelik Kubbe nedir, ne işe yarar? ASELSAN Çelik Kubbe hava savunma sistemi özellikleri neler?
- Bolu Tüneli neden kapalı? 2024 Bolu Dağı Tüneli kapandı mı, ne zaman açılacak? Kaç gün kapalı kapalı kalacak? Son gelişmeler...
- 3.7 milyon emekliye maaş farkı geldi! 4A-4B'liye noktasına virgülüne hesap tablosu: 7.500, 8.250, 9.250, 10.000 TL...
- EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS kura ve tercih takvimi 2024 açıklandı mı?