Pastacıların sırrı meğer buymuş! Sünger gibi yumuşacık kek tarifi...

Kek pişirmenin püf noktaları şunlardır:

Malzemeleri Oda Sıcaklığında Kullanın: Yumurta, süt ve yağ gibi malzemeleri oda sıcaklığında kullanmak, kekin daha iyi kabarmasına yardımcı olur.

Unu Elemek: Unu ve kabartma tozunu eleyerek kullanmak, kekin daha hafif olmasını sağlar ve topaklanma ihtimalini azaltır.

Şeker ve Yağı İyi Çırpın: Şeker ve yağı iyice çırparak krema kıvamına getirirseniz, kekin havalı ve kabarık olmasını sağlarsınız.

Yavaşça Karıştırın: Kuru malzemeleri ekledikten sonra, karışımı çok fazla çırpmaktan kaçının. Karıştırma işlemini nazikçe yapın, böylece kekin dokusu daha iyi olur.

Kek tarifi