Canan Karatay önerdi: Çaya 1 dilim ekleyin! Bakın ne olacak...

Çay, Türkiye'de hemen herkes tarafından tüketilen ve kahvaltıların vazgeçilmez içeceği olarak ön plana çıkan bir içecektir. Bunun yanı sıra öğle ve akşam yemeklerinde de sıkça tercih edilmektedir. Ancak yanlış tüketimi, kan depolarının azalmasına neden olabiliyor.