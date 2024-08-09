Canan Karatay önerdi: Çaya 1 dilim ekleyin! Bakın ne olacak...
Türkiye’de sıklıkla tüketilen çay, özellikle kahvaltıların vazgeçilmez bir parçası olarak öne çıkıyor. Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam üzerine yaptığı dikkat çekici açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Karatay’ın çay ile ilgili yaptığı açıklama ise çay severlerin ilgisini çekti. İşte o açıklama...
Çay, Türkiye'de hemen herkes tarafından tüketilen ve kahvaltıların vazgeçilmez içeceği olarak ön plana çıkan bir içecektir. Bunun yanı sıra öğle ve akşam yemeklerinde de sıkça tercih edilmektedir. Ancak yanlış tüketimi, kan depolarının azalmasına neden olabiliyor.
CANAN KARATAY ÖNERDİ!
Prof. Dr. Canan Karatay, doğru çay tüketimi konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. Özellikle limonlu çayın sağlık açısından faydalı olduğunu belirten Karatay, limon eklenerek tüketilen çayın sindirim sistemine yararlı olduğunu ifade etti. Yanlış tüketildiğinde çayın kan depolarını azaltabileceğine dikkat çeken Karatay, limonun C vitamini açısından zengin olduğunu ve demir depolarını artırmada yardımcı olabileceğini vurguladı.
Karatay, sabahları çaya 1 dilim limon eklenmesinin, vücudun işleyişini değiştirebileceğini belirtti. Günde en az 2 bardak limonlu çay tüketimini öneren Karatay, bu miktarın virüs ve bakterilerin vücutta azalmasına yardımcı olabileceğini, ayrıca kandaki şeker dengesini sağlamada faydalı olduğunu söyledi.
LİMONLU ÇAYIN FAYDALARI
Limonlu çay, sağlık açısından birçok fayda sağlayabiliyor. Canan Karatay'ın da belirttiği bazı faydalar şunlardır:
Yağ Yakımını Hızlandırma: Limonlu çay, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekleyebilir.
Enerji Sağlama: Vücuda enerji vererek dinç kalmaya yardımcı olabilir.
Cilt Sağlığını Koruma: Cildin sağlıklı görünmesine katkı sağlayabilir.
Stresi Azaltma: Rahatlatıcı etkisiyle stresi azaltmaya yardımcı olabilir.
Bağırsakları Temizleme: Sindirim sisteminin sağlığını destekler.
Böbrek Taşı Oluşumunu Önleme: İdrar yolu sağlığını destekleyerek böbrek taşı oluşumunu önleyebilir.
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