Doğal antidepresan! Faydalarını duyunca şaşıracaksınız...
Günümüzde birçok kişi, rahatsızlıklarını tedavi ederken doğal yollara yöneliyor. Binlerce doğal tarif arasında dikkat çeken bitkilerden biri ise güzel kokulu ve mor çiçekleriyle tanınan ekinezya. Hem sağlık hem de güzellik alanında faydalarıyla öne çıkan bu bitki, sakinleştirici etkisiyle biliniyor. Peki ekinezya nasıl tüketilir? İşte tarifi...
Ekinezya, sağlığa faydalarıyla bilinen doğal bir bitki olup, yaprakları, çiçekleri veya kök kısmı kurutularak çay şeklinde tüketilebilir. İşte ekinezya çayını hazırlamanın ve tüketmenin adımları...
NASIL TÜKETİLİR?
1 tatlı kaşığı kadar ekinezya kurusunu porselen veya cam bir demliğe koyun. Üzerine bir su bardağı kaynar su ekleyin ve ağzını kapatın. Bu şekilde yaklaşık 10-15 dakika demlenmeye bırakın.
İyice demlendikten sonra ekinezya çayınız içmeye hazırdır. Dilerseniz bal ile tatlandırarak lezzetini artırabilirsiniz.
FAYDALARI NELER?
Sakinleştirici etkisiyle bilinen bu bitki, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılıyor. Bunun yanı sıra, cilt sağlığına da önemli katkılarda bulunuyor. Ekinezya, anti-inflamatuar ve antibakteriyel özellikleri sayesinde ciltteki irritasyonları azaltabilir ve akne gibi problemlerle savaşabilir.
Tüketim Önerileri:
10 Gün Süresince Tüketin: Ekinezya çayı, genellikle 10 gün boyunca düzenli olarak tüketilebilir. Ancak, sık tüketimi bazı yan etkilere neden olabileceği için dikkatli olmak önemlidir.
Günlük Miktar: Ekinezya çayı, günde 3 bardaktan fazla tüketilmemelidir. Aksi halde, aşırı tüketim deri döküntüleri ve kızarıklık gibi yan etkilere yol açabilir.
Alerji ve Dikkat:
Papatya çayına karşı alerjik reaksiyon gösteren kişilerin ekinezya çayına karşı da hassasiyet göstermesi muhtemeldir. Bu nedenle, ekinezya çayını kullanmadan önce alerji durumunu dikkate almak önemlidir.
Ekinezya, doğru şekilde tüketildiğinde sağlığınıza katkıda bulunabilir. Ancak, herhangi bir olumsuz reaksiyon durumunda tüketimi bırakmalı ve bir uzmana danışmalısınız.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Perseid meteor yağmuru 2024 ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Perseid Meteor yağmuru saat kaçta, kaç dakika sürüyor?
- 2024'te emekli olmak avantajlı mı? SGK'dan 2 farklı kazançla maaş formülü: 2000 öncesi ve sonrası, 2008 sigorta girişine...
- KPSS'siz memur alımı başladı! MİT 2024 personel alımı başvuru ekranı | İşte aranan şartlar...
- 47 48 49 50 yaşa erken emeklilikte piyango vurdu! 1999 2000 2005 sigorta girişi olana...
- KPSS DHBT başvuru ekranı 2024 | KPSS DHBT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ücreti ne kadar?
- AÖF kayıt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024-2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıt takvimi...
- Dünyanın en iyi 100 Savunma Şirketi belli oldu! Türkiye'den büyük başarı: 5 basamak birden...
- Çelik Kubbe nedir, ne işe yarar? ASELSAN Çelik Kubbe hava savunma sistemi özellikleri neler?
- Bolu Tüneli neden kapalı? 2024 Bolu Dağı Tüneli kapandı mı, ne zaman açılacak? Kaç gün kapalı kapalı kalacak? Son gelişmeler...
- 3.7 milyon emekliye maaş farkı geldi! 4A-4B'liye noktasına virgülüne hesap tablosu: 7.500, 8.250, 9.250, 10.000 TL...
- EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS kura ve tercih takvimi 2024 açıklandı mı?
- Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zamana kadar? 2024 Ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL?