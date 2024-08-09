Doğal antidepresan! Faydalarını duyunca şaşıracaksınız...

NASIL TÜKETİLİR?

1 tatlı kaşığı kadar ekinezya kurusunu porselen veya cam bir demliğe koyun. Üzerine bir su bardağı kaynar su ekleyin ve ağzını kapatın. Bu şekilde yaklaşık 10-15 dakika demlenmeye bırakın.

İyice demlendikten sonra ekinezya çayınız içmeye hazırdır. Dilerseniz bal ile tatlandırarak lezzetini artırabilirsiniz.

FAYDALARI NELER?

Sakinleştirici etkisiyle bilinen bu bitki, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılıyor. Bunun yanı sıra, cilt sağlığına da önemli katkılarda bulunuyor. Ekinezya, anti-inflamatuar ve antibakteriyel özellikleri sayesinde ciltteki irritasyonları azaltabilir ve akne gibi problemlerle savaşabilir.

Depresyona iyi geliyor