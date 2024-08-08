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Zararını kimse bilmiyor! Karpuz ve peyniri birlikte tüketirseniz...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 13:13 Güncelleme: 08.08.2024 13:13
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Zararını kimse bilmiyor! Karpuz ve peyniri birlikte tüketirseniz...

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte aşırı sıcakların etkisi, beslenme düzeninde değişikliklere yol açıyor. Özellikle bu dönemde karpuz, en sık tüketilen meyveler arasında yer alıyor. Karpuz ve peynir ikilisi, hem hafif hem de lezzetli bir seçenek olarak sofralardan eksik olmuyor. Ancak bu ikili birlikte tüketmek vücut için zararlı olabiliyor.

Karpuz, genellikle hafif ve su oranı yüksek bir meyve olarak bilinirken, peynir ise protein ve yağ içeriği yüksek bir besin kaynağıdır. Bu iki yiyeceği birlikte tüketmek bazı insanlarda sindirim sorunlarına yol açabilir.

PeynirPeynir

Beslenme uzmanları, birlikte tüketilen karpuz ve peynirin yüksek protein ve şeker içeriği nedeniyle vücuda zarar verebileceğine dikkat çekiyor.

Karpuz tüketirken porsiyona dikkatKarpuz tüketirken porsiyona dikkat

Özellikle mide rahatsızlığı olan veya hassas sindirime sahip kişilerde bu durum daha belirgin hale gelebilir.

PeynirPeynir

Bu nedenle karpuz-peynir ikilisinde porsiyon miktarı göz önünde tutulmalı.

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