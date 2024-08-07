Bağırsakları tertemiz yapıp kabızlığı bitiriyor! Besin değeri çok yüksek...

Bir adet muzda yaklaşık üç gram lif bulunur. Bu lif miktarı, kabızlık ve şişkinlik gibi sindirim sistemi problemlerinin önlenmesine yardımcı olur. Lif, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını destekleyerek bağırsak hareketlerini düzenler. Böylece sindirim rahatsızlıkları riski azalır.

Kabızlık sorunu