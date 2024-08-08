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Yıllarca yanlış pişirmişiz! Tarha çorbasının bilinmeyen püf noktası...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 13:25
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Yıllarca yanlış pişirmişiz! Tarha çorbasının bilinmeyen püf noktası...

Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan tarhana çorbası, hem besleyici hem de lezzetli bir yemek olarak özellikle kış aylarında sıkça tercih ediliyor. Tarhana kullanarak pratik bir şekilde hazırlanabilen bu çorbanın, yıllardır yanlış pişirildiği ortaya çıktı.

Tarhana çorbası genellikle sade bir şekilde hazırlanırken, iyileştirici özelliğini artırmak için havuç ve patates ile zenginleştirilebilir. İşte patatesli havuçlu tarhana çorbasının tarifi...

Çorba tarifiÇorba tarifi

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tarhana

1 adet patates

1 adet havuç

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı et suyu

Tuz

Su (yaklaşık 4-5 su bardağı)

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı

Sıvı yağ

Pul biber

Nane

Tarhana çorbasıTarhana çorbası

Yapılışı:

Tarhanayı Hazırlayın: Öncelikle tarhanayı bir saat kadar suda bekletin.

Sebzeleri Hazırlayın: Patatesleri ve havuçları soyup rendeleyin.

Malzemeleri Ekleyin: Islatılmış tarhanayı, salçayı, rendelenmiş patates ve havuçları bir tencereye ekleyin. Üzerine yaklaşık 4-5 su bardağı su ekleyip karıştırın.

Kaynatın: Karışımı kaynamaya bırakın. Sürekli karıştırarak pişirin.

Diğer Malzemeleri Ekleyin: Kaynamaya başladıktan sonra, ezilmiş sarımsak ve et suyunu ekleyin. Yaklaşık 15 dakika kadar kaynatmaya devam edin.

Kıvamını Ayarlayın: Tuzu ekleyin ve çorbayı el blenderi ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Kıvamına göre sıcak su ekleyerek inceltebilirsiniz.

Baharatları Ekleyin: Yağı bir tavada eritin. İçine pul biber ve nane ekleyin. Hazırladığınız baharat karışımını bitmiş çorbaya ilave edin ve iyice karıştırın.

Servis Yapın: Çorbanızı sıcak olarak servis edin ve afiyetle tüketin!

Bu tarife göre hazırlanan patatesli havuçlu tarhana çorbası, hem besleyici hem de lezzetli bir seçenek olacaktır. Sağlıklı ve pratik bir çorba arıyorsanız, bu tarifi mutlaka deneyin!

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