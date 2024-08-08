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Pet şişe kalp krizi riskini artırıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 13:58
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Pet şişe kalp krizi riskini artırıyor

Pet şişelerde bulunan BPA (Bisfenol A) ve diğer kimyasallar, yüksek sıcaklıklarda ve uzun süreli depolama sırasında suya geçebilir. Bu durum, sağlığa zararlı olabilecek kimyasalların vücuda alınmasına neden olabilir. Son yapılan araştırmalar, plastik şişelerden içecek tüketmenin kalp hastalıklarına davetiye çıkarabileceğini ortaya koydu.

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