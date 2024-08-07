07 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Beyni sinsice öldürüyor! Trans yağların sebep olduğu hastalıklar...

ahaber.com.tr
Giriş: 07.08.2024 11:42
ABONE OL
Beyni sinsice öldürüyor! Trans yağların sebep olduğu hastalıklar...

Trans yağlar, hidrojene edilmiş yağ asitleri olarak bilinen bir yağ türüdür. Genellikle işlenmiş gıdalarda, kızartmalarda ve margarinlerde bulunur. Trans yağların sağlığa etkileri konusunda birçok araştırma yapılmıştır ve bu yağların aşırı tüketiminin çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği bilinmektedir. İşte trans yağlarla ilgili bazı önemli bilgiler...

Trans yağlar, genellikle sıvı yağların hidrojen gazıyla işlenmesiyle elde edilen katı yağlardır. Bu işlem, yağın raf ömrünü uzatırken, gıdalara daha yoğun bir kıvam ve doku kazandırır. Genellikle işlenmiş gıdalarda ve bazı fast food ürünlerinde bulunur. İşte trans yağların zararları...

Trans yağTrans yağ

İşlenmiş Gıdalar: Hazır atıştırmalıklar, bisküvi, kek, kurabiye ve bazı fast food ürünlerinde sıkça bulunur.

Margarin: Bazı margarinin üretiminde trans yağlar kullanılır.

Kızartma Yağları: Yeniden kullanılan kızartma yağlarında trans yağ oluşabilir.

Hastalıklara yol açıyorHastalıklara yol açıyor

Sağlık Üzerindeki Etkileri:

Kalp Hastalıkları: Trans yağlar, LDL (kötü) kolesterol seviyelerini artırırken HDL (iyi) kolesterol seviyelerini düşürebilir, bu da kalp hastalığı riskini artırır.

İnflamasyon: Trans yağlar, vücutta iltihaplanmaya neden olabilir, bu da kronik hastalıkların gelişimini tetikleyebilir.

Obezite: Aşırı trans yağ tüketimi, kilo alımına katkıda bulunabilir.

Sağlıksız beslenmeSağlıksız beslenme

Tüketim Önerileri:

Etiket Okuma: Gıda ürünlerinin etiketlerinde "kısmen hidrojene yağ" ifadesi varsa, trans yağ içerdiği anlamına gelir. Bu tür ürünlerden kaçınılması önerilir.

Doğal Yağlar Tercih Edin: Zeytinyağı, avokado yağı ve fındık yağı gibi doğal yağlar, sağlıklı alternatiflerdir.

Evde Pişirme: Hazır ve işlenmiş gıdalardan uzak durarak, evde sağlıklı yemekler hazırlamak trans yağ alımını azaltır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör