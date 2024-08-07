Beyni sinsice öldürüyor! Trans yağların sebep olduğu hastalıklar...

Trans yağlar, genellikle sıvı yağların hidrojen gazıyla işlenmesiyle elde edilen katı yağlardır. Bu işlem, yağın raf ömrünü uzatırken, gıdalara daha yoğun bir kıvam ve doku kazandırır. Genellikle işlenmiş gıdalarda ve bazı fast food ürünlerinde bulunur. İşte trans yağların zararları...