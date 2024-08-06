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Maden suyunu sakın böyle içmeyin! Herkes aynı hatayı yapıyor...

ahaber.com.tr
Giriş: 06.08.2024 16:51
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Maden suyunu sakın böyle içmeyin! Herkes aynı hatayı yapıyor...

Maden suyu, sağlık açısından faydalı olduğu düşünülen bir içecektir. İçeriğindeki mineral sayesinde birçok kişi tarafından tercih edilen maden suyu, son dönemde doğru bilinen yanlışlar ile gündeme geliyor. İşte maden suyu tüketirken dikkat edilmesi gerekenler...

Maden suyu, sağlıklı ve lezzetli bir içecek olarak birçok insan tarafından tercih ediliyor. Ancak maden suyunun bardakta tüketilmesi önerilmiyor. Peki, maden suyu neden bardağa koyulmamalı?

Maden suyu faydalarıMaden suyu faydaları

SAKIN BARDAKTA İÇMEYİN!

Maden suyu, sağlık açısından faydalı içecekler arasında işaret ediliyor. Ancak bardağa koyularak tüketilmesi önerilmiyor. Zira maden suyunun tüm faydalarından yararlanabilmek için kendi cam şişesinde içilmesi tavsiye ediliyor. Çünkü bardağa koyulduğunda köpürebilir. Bunun sonucunda ise içindeki gazın açığa çıkabileceği söyleniyor. Bu sebeple kendi cam şişesinde tüketilmesi öneriliyor.

Maden suyuMaden suyu

FAYDALARI

Maden suyu, sağlıklı olduğu düşünüldüğü için pek çok insan tarafından tercih ediliyor. İçeriğindeki mineraller ve gazlar sayesinde vücuda birçok fayda sağlıyor. Peki maden suyunun faydaları neler? İşte detaylar...

-Kemik ve diş sağlığının kuvvetlenmesinde faydalı olabiliyor.

-Günlük kalsiyum ihtiyacının giderilmesinde yardımcı olabiliyor.

-Kolajen üretimine destekçi olabiliyor.

-Mide asidinin dengelenmesinde fayda sağlayabiliyor.

-Kan basıncının dengelenmesinde yardımcı olabiliyor.

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