Maden suyunu sakın böyle içmeyin! Herkes aynı hatayı yapıyor...

Maden suyu faydaları

SAKIN BARDAKTA İÇMEYİN!

Maden suyu, sağlık açısından faydalı içecekler arasında işaret ediliyor. Ancak bardağa koyularak tüketilmesi önerilmiyor. Zira maden suyunun tüm faydalarından yararlanabilmek için kendi cam şişesinde içilmesi tavsiye ediliyor. Çünkü bardağa koyulduğunda köpürebilir. Bunun sonucunda ise içindeki gazın açığa çıkabileceği söyleniyor. Bu sebeple kendi cam şişesinde tüketilmesi öneriliyor.