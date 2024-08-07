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Hasadı başladı! Kansere karşı koruyor! Şifa deposu atıştırmalık...

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 07.08.2024 09:24
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Hasadı başladı! Kansere karşı koruyor! Şifa deposu atıştırmalık...

Keçiboynuzunun hasadı bu yıl da başladı. Birçok sağlık sorununa karşı faydalı özellikleri ile bilinen keçiboynuzu, özellikle Akdeniz ikliminde yoğun olarak yetiştiriliyor. Uzmanlar, keçiboynuzunun kanser, kalp hastalıkları, astım ve bronşit gibi rahatsızlıklara karşı olumlu etkiler sağladığını vurguluyor.

Hem pekmezi hem de reçeli yapılan bu doğal ürün, sağlık açısından birçok fayda sağlıyor. Kansere karşı etkili olan bu besin, şifa deposu olarak tanımlanıyor. Peki keçiboynuzu faydaları nelerdir? İşte detaylar...

KeçiboynuzuKeçiboynuzu

Adana'nın Kozan ilçesinde 600 rakımlı kıraç arazilerde köylüler tarafından üretimi yapılan keçiboynuzunda hasat başladı. 40 dereceyi aşan sıcaklarda keçiboynuzu, harnup ağaçlarından büyük emekle tek tek toplanıyor.

Hasadı başladıHasadı başladı

Adana'da üreticilerin şifa deposu olan hem gıda hem de ilaç sanayinde kullanılan ve bölge halkının şifa niyetine pekmezini yaptığı keçiboynuzu ismiyle bilinen harnupta hasat başladı. Kozan'da kıraç arazilerini harnup ağaçları ile ekonomiye kazandıran üreticiler, bu sezon hasadına başlarken harnup fiyatlarının henüz belirlenmediğini ifade etti.

Üreticilerden Hakan Yiğenoğlu, Kuytucak Mahallesi'nde 25-20 harnup ağaçları olduğunu ve zorlu mesainin başladığını kaydederek, "Ağaçlardan dal dal dönümünü yapıyoruz ardından tek tek topluyoruz. Zor bir mesai. 2 yıl önce fiyatı üreticinin yüzünü güldürmüştü ama son iki yıldır emeğimizin karşılığı alamıyoruz. Bu yıl henüz fiyat açıklanmadı ama 8-10 TL arasında bir fiyat konuşuyor. Hasadı zor, büyük emek verilen bir ürün umarız güzel bir fiyat açıklanır. Bu yıl sıcaklar nedeniyle verim biraz düşük ama 2 ton civarı bir hasat bekliyoruz" diye konuştu.

Keçiboynuzu pekmezinin faydaları

Antioksidan Özelliği Vardır

Balgam Sökücüdür

Sindirim Sistemini Düzenler

Kilo Almaya Yardım Eder

Enerji Verir

Kemik Gelişimine Katkı Sağlar

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Serbest Radikalleri Atar

Kansızlığa İyi Gelir

Kan Şekerini Düzenler

Keçiboynuzu pekmezi faydalarıKeçiboynuzu pekmezi faydaları

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