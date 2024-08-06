Gebeler normal insanlardan daha fazla su kaybediyor!

Gebelere bol su tüketimi uyarısı

Bu şikayetlerin az sıvı tüketildiği için vücudun susuz kalmasından kaynaklı olduğunu ifade eden Dr. Yavuzer Kuzu, "Vücudun su ihtiyacının bu kadar çok olduğu gebelik döneminde birde ekstra su kaybı olduğu için gebelerde yoğun bir halsizlik, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü ve hatta şeker düşüklüğü gibi rahatsızlıklar görüle biliyor. Gebelerin bu konuda su tüketimine dikkat etmeleri çok önemli. Gebe insanların normal insanlardan daha fazla su kaybettikleri için gebelerin fazla su tüketmeleri gerekir.

Sıcaklardan kaynaklı vücutta sadece su kaybı olmuyor. Aynı zamanda mineral kaybı da oluyor. Bu mineral kayıpları da gebelerde bulantı kusma ve ishale sebep olabiliyor. Gebelerin su tüketiminin yansıra dengeli beslenmeye ve mümkünse her gün bir adet sade maden suyu içmeleri gerekiyor. Gebeler mümkün olduğunca 11 ila 16 saatleri arasında dışarıya çıkmamaları önemli ama mecburlarsa yanlarında bol sıvı bulundurmaları çok önemli. Beslenmelerinde öğün atlamamaları vücudun mineral ve su dengesi açısından çok önemli" şeklinde konuştu.