Diyabetin gizli ilacı! Kan şekerini düzenliyor...

Fermente içecek

Bakteri ve maya ile fermente edilen kombu çayı, vücut için adeta bir şifa kaynağı olarak öne çıkıyor. Daily Mail'de yayınlanan bir araştırmaya göre, bu özel içecek, diyabet riskini azaltma potansiyeline sahip. Kombu çayı, kan şekerini düzenlemesiyle birlikte kilo verme sürecinde de etkili olduğu belirtiliyor.

12 gönüllü ile yapılan bir araştırmada, katılımcılara 4 hafta boyunca akşam yemeğinde kombu çayı içmeleri istendi. Sonuçlar, kombu çayının kan şekeri düzeylerini düşürdüğünü ortaya koydu. Bu bulgular, kombu çayının sağlık yararlarının altını çizerken, bağırsaklardaki iyi bakterileri artırma özelliği de dikkat çekiyor.