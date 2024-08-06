Diyabetin gizli ilacı! Kan şekerini düzenliyor...
Tükettiğiniz her sağlıklı besin, vücudunuz üzerinde olumlu etkiler yaratır. Vücut sağlığınızı korumak, bağışıklığınızı güçlendirmek ve her zaman dinç ve dinamik olmak için doğanın gücünden faydalanabilirsiniz. Son dönemde dikkat çeken fermente içecekler, bakteriler ve mayalarla zenginleştirilmiş yapılarıyla vücut için adeta bir şifa kaynağı haline geliyor.
Kombucha çayı, bakteriler ve mayalar ile fermente edilen bir içecek olup, sağlık yararları ile dikkat çekiyor. Geleneksel olarak yeşil veya siyah çay üzerine şeker eklenerek hazırlanan kombucha, fermentasyon süreci sayesinde probiyotikler ve organik asitler bakımından zengin bir içecektir.
Sağlıklı bir vücudun altın kuralı dengeli ve sağlıklı beslenmekten geçiyor. Georgetown Üniversitesi'nden Dr. Dan Merenstein, yapılan araştırma hakkında "Bildiğimiz kadarıyla bu, kombu çayının diyabetli kişilerde etkilerini inceleyen ilk klinik çalışmadır. Yapılması gereken çok daha fazla araştırma var ama bu çok umut verici" dedi.
Bakteri ve maya ile fermente edilen kombu çayı, vücut için adeta bir şifa kaynağı olarak öne çıkıyor. Daily Mail'de yayınlanan bir araştırmaya göre, bu özel içecek, diyabet riskini azaltma potansiyeline sahip. Kombu çayı, kan şekerini düzenlemesiyle birlikte kilo verme sürecinde de etkili olduğu belirtiliyor.
12 gönüllü ile yapılan bir araştırmada, katılımcılara 4 hafta boyunca akşam yemeğinde kombu çayı içmeleri istendi. Sonuçlar, kombu çayının kan şekeri düzeylerini düşürdüğünü ortaya koydu. Bu bulgular, kombu çayının sağlık yararlarının altını çizerken, bağırsaklardaki iyi bakterileri artırma özelliği de dikkat çekiyor.
Kombu çayı, ilaç olarak kullanılan fermente edilmiş bir çaydır ve önemli içeriği olan Kombucha adı verilen çay mantarından oluşur. Doğu Asya kökenli olan bu içecek, 19. yüzyılın başlarında Rusya üzerinden Almanya'ya ulaşarak Avrupa'da da popüler hale gelmiştir.
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